НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию в сирийском Идлибе, - глава МИД Люксембурга Ассельборн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, комментируя последнее обострение ситуацию в идлибской зоне деэскалации.

"Я считаю, что единственно что сейчас возможно в отношении НАТО - сказать: не НАТО решать эту проблему", - сказал Ассельборн

"Сейчас Турция имеет полное право запросить помощь на основании 4-й статьи (Вашингтонского договора. - Ред.), но не в контексте 5-й статьи, потому что это бы значило, что войска НАТО будут вмешиваться в Сирии и бороться с сирийским правительством и, вы понимаете, какие будут последствия. Мы находимся не в этой логике, я думаю. Надеюсь, что мы такое решение не примем", - подчеркнул люксембургский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Столтенберг осудил "неизбирательные удары" армии режима Асада и РФ по Идлибу

"И мы надеемся, что диалог между президентом Путиным и президентом Эрдоганом приведет к решению, и я убежден, что Россия сделает все возможное, чтобы эта военная операция была остановлена", - отметил Ассельборн.

Он также напомнил, что "Турция не запрашивала разрешения в НАТО на эту военную операцию в Сирии".

Накануне ночью, по сообщениям турецких властей, в результате обстрела со стороны сирийских правительственных сил в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих. Анкара нанесла ответные удары с земли и воздуха по позициям сирийских сил.

Анкара также запросила созыв в пятницу Североатлантического совета на основании 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что каждая страна - член альянса имеет право на проведение совещания по блоку в случае если сочтет, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

Справка. Люксембург - одна из стран-основательниц НАТО. 4 марта 1948 года Люксембург, вместе с другими странами Бенилюкса, Великобританией и Францией подписал Брюссельский договор, что стало началом формирования Североатлантического союза. Люксембург - единственная страна среди малых государств Западной Европы, что имеет хотя и маленькую, но реальную армию, которая является составной ОВС НАТО. ВС Люксембурга не имеют ни своего флота, ни военных самолетов и насчитывают всего 900 военнослужащих.