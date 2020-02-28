Состояние украинки, заразившейся коронавирусом в Италии, удовлетворительное, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"С украинской гражданкой все хорошо, ее состояние удовлетворительное", - сообщил он.
Ляшко отметил, что в целом в мире выявлено пять граждан Украины, заразившихся коронавирусом: еще четыре человека заболели на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. В настоящее время они госпитализированы в медучреждения в Японии, от эвакуации в Украину отказались
"Со всеми ими поддерживается постоянный контакт через дипломатические каналы", - сказал главсанврач.