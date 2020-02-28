Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.02.20 13:23

Состояние украинки, заразившейся коронавирусом в Италии, удовлетворительное, - главный санврач Ляшко

Состояние украинки, заразившейся коронавирусом в Италии, удовлетворительное, с ней поддерживает постоянную связь консульство.

италия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"С украинской гражданкой все хорошо, ее состояние удовлетворительное", - сообщил он.

Ляшко отметил, что в целом в мире выявлено пять граждан Украины, заразившихся коронавирусом: еще четыре человека заболели на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. В настоящее время они госпитализированы в медучреждения в Японии, от эвакуации в Украину отказались

"Со всеми ими поддерживается постоянный контакт через дипломатические каналы", - сказал главсанврач.

Читайте также: Поставку экспресс-тестов на коронавирус ожидаем в десятых числах марта, - главный санврач Ляшко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100