Из "Борисполя" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку с повышенной температурой, - Госпогранслужба

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"На всех направлениях осуществляется усиленный контроль людей, которые следуют в Украину, как на государственной границе, так и на линии разграничения и на административной границе с Крымом. Усиленные меры контроля начались в пункте пропуска "Тиса" 25 февраля, и сейчас они распространены на весь границу", - напомнил он.

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По словам представителя Госпогранслужбы, за время усиленного контроля на границах температурному скринингу подверглись около 160 тысяч человек, которые следовали в Украину.

"Мы активно продолжаем эти мероприятия совместно с Минздравом и местными органами власти. Наша основная задача - в первую очередь выявить тех лиц, у которых может быть повышена температура или имеющих симптомы заболевания, чтобы в дальнейшем их мог осмотреть и установить причины медицинский персонал", - сказал Демченко.

По его словам, "вчера в аэропорту "Борисполь" у гражданки Украины, которая прилетела из Италии, была повышенная температура, ее передали медикам, и она была направлена в одно из медицинских учреждений Киева. Насколько мне известно, то не подтверждается ее заболевание коронавирусом, там ОРВИ, но окончательно о состоянии здоровья этой гражданки могут сказать только медики.