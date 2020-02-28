В Киеве минировали Дворец спорта, во время проведения "Форума больших мечтателей"

Об этом сообщает УНИАН.

Этому предшествовала акция протеста: ко Дворцу спорта собрались митингующие, которые были против проведения в Киеве подобного Форума. После начала мероприятия появилось сообщение о минировании и состоялась эвакуация людей.

Сообщается, что посетители форума не скрывали своих эмоций, раздражения и разочарования из-за инцидента. Билет на Форум стоил в среднем 6 500 грн.

"Этот мир создали мечтатели. Безумцы, в чьи мечты никто не верил. – писали организаторы мероприятия - Но всё то великое, чем мы восторгаемся, было когда-то чьей-то мечтой". Как анонсировали организаторы форума, 27 февраля 2020 года основатель Taryan Group Артур Мхитарян собрал на одной сцене Дворца Спорта "больших мечтателей".

"Они создавали масштабные проекты, ставили спортивные рекорды, строили невероятные здания и своим творчеством вдохновили тысячи людей" - говорилось в анонсе.

Среди ТОП-спикеров: Артур Мхитарян, основатель Taryan Group; Роберт Грин, автор мировых бестселлеров, среди которых "48 законов власти"; Ахмед Бин Байат, бизнесмен и государственный деятель; Алла Клименко, ведущий лайф-тренер, коуч, мотивационный спикер; Ярослава Гресь, сооснователь Gres Todorchuk PR; Андрей Федорив, предприниматель, маркетолог, основатель FEDORIV Group; Леонид Кравчук, первый президент Украины; Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу.

Ведущая Форума – Маша Ефросинина. Идея DreamBIG Forum состояла в том, чтобы спикеры поделились своими мечтами, знаниями и мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте. "Потому что мир меняют люди, которые мечтают и верят, что могут его изменить!" - считают организаторы.

Правоохранители проводят следственные действия по факту сообщения о минировании.