В прошлом году налоговая предотвратила хищение более 6 млрд грн НДС из украинского бюджета, - Верланов

Благодаря его усилиям заработал эффективный механизм правительства для борьбы с минимизационными схемами с НДС, а именно обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной / расчета корректировки (ПН / РК).



Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации обновленной системы, которая состоялась 27 февраля во Государственной налоговой службе, передает РБК Украина.



"Коллектив нашей Государственной налоговой службы, по крайней мере, на уровне его руководства, к которому у меня лично есть доверие как к честным, порядочным профессионалам, подготовил эту операцию ... Украинское правительство будет защищать бизнес, который работает "вбелую", по-честному . Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких "хитрецов" мы обнаружим, и работать им точно не будет комфортно", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.





По словам главы правительства, махинации с налогом на добавленную стоимость - это многолетняя проблема в Украине. Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1 - 2 млрд грн ежемесячно.



Со своей стороны председатель ГНС Сергей Верланов пояснил, что обновленная система мониторинга как сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков одновременно будет обеспечивать соблюдение прав и гарантий законопослушного бизнеса.



"Наша цель: во-первых, свести к нулю мошенничество и махинации при возмещении налога на добавленную стоимость, во-вторых, наполнить бюджет Украины. И через месяц мы уже будем иметь результаты работы новой системы мониторинга", - заявил Сергей Верланов.



По словам главы ГНС, система мониторинга налоговых рисков уже продемонстрировала свою действенность, ведь в прошлом году с ее помощью удалось предотвратить хищение более 6 млрд грн из украинского бюджета.



"В прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных приблизительно на 10 млрд грн (0,56% от общего количества). После рассмотрения зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд гривен. То есть более 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы это предотвратили", - отметил Сергей Верланов.



Кроме того, председатель ГНС на совещании с участием премьер-министра сообщил, что, по предварительным данным, налоговая выполняет план по поступлениям в государственный бюджет по итогам февраля.



Напомним, Государственная налоговая служба продолжает серию публикаций информационных писем. Подробнее об изменениях в системе мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС, а также о том, что делать субъекту хозяйствования, если его НН / РК заблокирован, можно прочитать по этой ссылке.