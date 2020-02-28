Приняты меры по усилению турецкой ПВО и патрулированию воздушного пространства, изучаются дальнейшие шаги, - Столтенберг

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Он заявил о полной солидарности с Турцией перед лицом агрессии со стороны Сирии.

"НАТО продолжает поддерживать Турцию разными способами, включая усиление противовоздушной обороны, чтобы невелировать угрозу ракетных атак с территории Сирии", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.