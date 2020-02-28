Поддерживаю наказание за дезинформацию о коронавирусе, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом он сообщил на брифинг в пятницу.

"Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию (о коронавирусе. - Ред.), я обеими руками "за". Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет полномочий наказывать за дезинформацию", - отметил Ляшко.

В то же время он считает, что можно отработать с Министерством внутренних дел какие-то вопросы, чтобы не распространялась паника тогда, когда ее не нужно распространять.

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