Пожар на военном полигоне на Черниговщине: пострадали 3 человека

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"В пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования "Север" воинской части 3321 Министерства обороны Украины в 2 час ночи 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56", — сказано в сообщении.

Пламя уничтожило палатки. Причина возгорания пока неизвестна, сумму причиненного ущерба устанавливают.

"В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. На тушение пожара подразделения ГСЧС не привлекались", — добавили в департаменте.

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