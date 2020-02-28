Переименование пр. Григоренко в Харькове: Институт нацпамяти пообещал обратиться к правоохранителям

Об этом сказано в заявлении Института, опубликованном на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ .

"Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова от 26 февраля 2020 года провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества", — сказано в заявлении.

Отмечается, что решение депутатов Харьковского горсовета нарушает закон Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Ведь он запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза.

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"Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона личностей", — подчеркнули в УИНП.

В Институте нацпамяти считают, что в условиях военной и информационной агрессии РФ против Украины "попытки увековечения "маршала Победы" Георгия Жукова также могут быть использованы в информационно-пропагандистской кампании РФ.

"Таким образом страна-агрессор может попытаться продвигать мифы об "общей исторической судьбе русских и украинцев", "Великой Отечественной войне", что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Украины. Будут платить за решение, которое грозит спровоцировать конфликт в прифронтовом регионе, сами харьковчане. Речь идет как минимум о более 100 тыс. грн, необходимых для замены табличек", — сказано в заявлении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 февраля Харьковский городской совет принял решение переименовать пр. Григоренко в пр. Жукова. "За" проголосовали 52 депутата, "против" — 8.

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.