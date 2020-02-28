Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.

"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - объяснил он.

Чтобы избежать конфликта, он посоветовал православным собираться на ночную службу.

"А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - напомнил он.

По его мнению, подобные запреты говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".

"Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!"- заключил глава патриаршей комиссии.

На 28 февраля число заразившихся новым коронавирусом в Италии достигло 650.

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