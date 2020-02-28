Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесли на 20 марта из-за неявки обвиняемого и потерпевшего

"Киевский районный суд Полтавы сообщает, что подготовительное судебное заседание... перенесено судом на 20.03.2020 на 10-00 в связи с неявкой обвиняемого Кернеса Г.А. и его защитников, потерпевшего Кутянина А.В. и представителей потерпевших", - сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Евгения Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

Как сообщалось ранее, Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 удовлетворил апелляционные жалобы Офиса Генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 году на территории Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Кернеса. Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы. Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.

Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.