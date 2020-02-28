Аттестация прокуроров региональных прокуратур начнется 2 марта, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, процесс аттестации состоит из трех этапов - теста на знание законодательства, теста на общие способности и собеседования с кадровой комиссией, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в первом этапе аттестации для будущей работы в новой прокуратуре изъявили желание принять участие 3 тыс. 697 прокуроров из всех областных центров Украины, Автономной Республики Крым и военных прокуратур регионов и Объединенных сил.

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По словам Генерального прокурора Руслана Рябошапки, в настоящее время продолжается отбор 100 новых прокуроров в Офис генпрокуратуры.

"Сейчас мы начинаем аттестацию прокуроров региональных прокуратур, потому что общество ожидает от прокуроров всех уровней добропорядочности, профессионализма и результатов - подозрений, направленных в суд дел ... Мы стремимся вернуть доверие общества к прокуратуре, и у нас есть уникальная возможность, которой мы воспользуемся - политическая воля и поддержка общества", - отметил он.

Первый и второй этапы аттестации все прокуроры пройдут в Киеве с 2 по 5 марта, прокуроры из одной прокуратуры будут сдавать тесты в разные дни. Ожидается, что аттестация всех прокуроров региональных прокуратур завершится до начала июня.

В рамках первого этапа аттестации (теста на знание и умение применять законодательство) прокуроры должны получить не менее 70 баллов при ответе на вопрос, чтобы быть допущенными ко второму этапу (компьютерному тестированию на общие способности и навыки).

Для третьего этапа (собеседования) уже созданы две кадровые комиссии, которые возглавили заместители генерального прокурора Виктор Чумак и Виталий Касько. Планируется создание еще 10. В их состав войдут работники Офиса генпрокурора, представители международных неправительственных организаций, проектов международной технической помощи и дипломатических миссий.

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Также в отношении прокуроров, которые будут допущены к заключительному этапу аттестации, будет осуществляться проверка на добропорядочность, которая будет включать соответствие расходов и имущества прокурора и членов его семьи близких лиц задекларированным доходам, а также соответствие поведения прокурора требованиям профессиональной этики.