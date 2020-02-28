Китайские строители в Житомире выходят из изоляции: инкубационный период окончен, все здоровы

Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал местному телеканалу C-TV, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть 12 граждан КНР, у которых истекает срок карантина (у одного 27 февраля, а у 11 — 28 февраля). Хочу сообщить, что никаких симптомов болезней мы не обнаружили. К нам прилетели здоровые китайцы, которые, надеюсь, сделают нам здоровую дорогу вокруг Житомира", — сказал Бунечко.

По его словам, область готова к противодействию коронавирусу, и теперь на Житомирщине делается все возможное, чтобы предотвратить его распространение.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 февраля Житомирская ОГА приняла решение временно изолировать китайских строителей, которые ездили на родину на новый год.

17 февраля местное телевидение сообщало, что гражданам Китая запрещено покидать домики, в которых они живут. Еду им оставляют на пороге и просят трижды в день измерять температуру.

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