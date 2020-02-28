Тесты 4 украинцев, вернувшихся из Италии, показали отрицательный результат на коронавирус, - ЦОЗ

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"По подозрениям на новую коронавирусную инфекцию у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения проведен лабораторный анализ образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты. Также негативные результаты были и у двух человек из Долинян Черновицкой области", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что новый вирус был зарегистрирован на территории Китайской Народной Республики, нередко граждане этой страны и другие люди испытывают притеснения исключительно на основании их внешности.

Центр общественного здоровья Украины призывает представителей государственного сектора, бизнеса и населения Украины не формировать ложное стереотипное представление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тест-системы на коронавирус сначала будут направлены во Львовскую, Черновицкую и Закарпатскую области, - ЦОЗ