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28.02.20 16:37

Тесты 4 украинцев, вернувшихся из Италии, показали отрицательный результат на коронавирус, - ЦОЗ

По результатам лабораторной диагностики вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, ни в одном из 4-х образцов не обнаружено новой коронавирусной инфекции.

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Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"По подозрениям на новую коронавирусную инфекцию у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения проведен лабораторный анализ образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты. Также негативные результаты были и у двух человек из Долинян Черновицкой области", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что новый вирус был зарегистрирован на территории Китайской Народной Республики, нередко граждане этой страны и другие люди испытывают притеснения исключительно на основании их внешности.

Центр общественного здоровья Украины призывает представителей государственного сектора, бизнеса и населения Украины не формировать ложное стереотипное представление.

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