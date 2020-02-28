Зеленский назначил 14 председателей РГА в 6 областях Украины

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В Винницкой области Президент назначил председателем Калиновской районной государственной администрации Александра Дмитрука, председателем Крыжопольской районной государственной администрации - Владимира Скалия. Валентина Русначенко назначена главой Бершадской РГА, а Тарас Олексюк - председателем Липовецкой РГА.
На Харьковщине Зеленский назначил Джамала Стаценко председателем Кегичевской РГА. Президент назначил председателем Красноградской РГА Александра Кайдаша, председателем Лозовской РГА - Андрея Зассеева. Председателем Зачепиловской РГА назначена Елена Петренко, председателем Золочевской РГА - Тамаз Гамбарашвили, председателем Сахновщинской РГА - Максим Карплюк.
В Хмельницкой области Президент назначил председателем Новоушицкой РГА Александра Соловья.
Глава государства также назначил Анатолия Хворостянова главой Ореховского РГА Запорожской области, Емельяна Стасула - председателем Дрогобычской РГА Львовской области, председателем Миргородской РГА Полтавской области Викторию Емец.