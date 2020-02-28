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28.02.20 16:43

Зеленский назначил 14 председателей РГА в 6 областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей районных государственных администраций в шести областях.

Зеленский назначил 14 председателей РГА в 6 областях Украины

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В Винницкой области Президент назначил председателем Калиновской районной государственной администрации Александра Дмитрука, председателем Крыжопольской районной государственной администрации - Владимира Скалия. Валентина Русначенко назначена главой Бершадской РГА, а Тарас Олексюк - председателем Липовецкой РГА.

На Харьковщине Зеленский назначил Джамала Стаценко председателем Кегичевской РГА. Президент назначил председателем Красноградской РГА Александра Кайдаша, председателем Лозовской РГА -  Андрея Зассеева. Председателем Зачепиловской РГА назначена Елена Петренко, председателем Золочевской РГА  - Тамаз Гамбарашвили, председателем Сахновщинской РГА - Максим Карплюк.

В Хмельницкой области Президент назначил председателем Новоушицкой РГА Александра Соловья.

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Глава государства также назначил Анатолия Хворостянова главой Ореховского РГА Запорожской области, Емельяна Стасула - председателем Дрогобычской РГА Львовской области, председателем Миргородской РГА Полтавской области Викторию Емец.

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