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28.02.20 17:01

В Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса, - Филатов

Хотя нет поводов для волнений, в Днепре уже создан штаб по вопросам готовности и реагирования на распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Днепра Борис Филатов.

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В то же время 28 февраля во время внеочередного исполкома приняли решение о перераспределения 98 млн грн в резервный фонд городского бюджета Днепра. Эти средства направят на решение оперативных вопросов, связанных с коронавирусом, в частности, закупкой необходимого медицинского оборудования, лекарств, одежды, а также проведением профилактических мероприятий.

Мэр Днепра заявил, что почти месяц назад департамент здравоохранения Днепропетровской области определил 21-ю городскую инфекционную больницу госпитальной базой в случае вспышки коронавируса. Это заведение, по словам Бориса Филатова, не имеет ни медикаментов и защитных костюмов, ни денег на их приобретение. Областные чиновники до сих пор не решили вопрос с финансированием и не отвечают на письма мэрии.
Именно поэтому руководство Днепра приняло решение о подготовке комплекса мер к возможной вспышке вируса, чтобы в случае необходимости предпринять оперативные действия для безопасности и здоровья горожан.

В Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса, - Филатов 01
В Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса, - Филатов 02

В Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса, - Филатов 03
В Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса, - Филатов 04

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