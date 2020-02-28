Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.02.20 17:25

"Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит"

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука поднимать пока преждевременно.

гончарук,стефанчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Для меня не важно, кто будет на этом посту. Для меня важно, будет ли этот человек технократически выполнять программу, заданную президентом и парламентом. ... Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства. Посмотрим, как он (Гончарук. - Ред.) себя проявит в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире; посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна наступает - надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это Министерство юстиции). Исходя из этого уже будут делаться выводы", - отметил Стефанчук.

Кроме вице-спикер Рады также допустил возможность "точечных изменений" в Кабинете министров Украины, подчеркнув необходимость "усиления" определенных направлений его работы - экономического и социального.

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100