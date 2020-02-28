Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
59-летнего мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины при продаже гранаты РГД-5 и патронов к автоматическому огнестрельному оружию калибра 5,45 мм.
Боеприпасы изъяты в качестве вещественных доказательств и направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении. Правоохранители обратились в суд с ходатайством о мере пресечения в виде личного обязательства.