Японская компания, открывшая тут три завода с европейской зарплатой, - лучшая причина для украинца остаться дома, - замминистра соцполитики Нижинский

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы прекрасно понимаем, что достичь этого можно только благодаря созданию рабочих мест и привлекательному инвестиционному климату. Это можно осуществить за счет привлечения международных компаний и открытия в Украине соответствующих филиалов. Вот одна японская компания, не буду ее называть, в прошлом году на западной Украине разместила билборды, в которых говорится о том, что открыто три завода, там платят зарплату как в Европе, поэтому, уважаемые украинцы, не уезжайте за границу, работайте в себя дома. Разве это не стимул для людей, чтобы остаться?" - отметил Нижинский.

Однако, убежден он, вместе с этим государства должно сделать так, чтобы эти заводы были защищены: "Чтобы не было ни рейдерства, ни рэкета - ничего. А люди чтобы знали, что у них стабильно в год как минимум есть контракт и они получают достойную заработную плату".

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Полный текст интервью с Сергеем Нижинским читайте здесь.