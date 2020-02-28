Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко

Об этм сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы, в принципе на сегодняшний день не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем - это дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухани, и мы думаем, каким образом их оттуда забрать.

У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент выглядит наиболее целесообразным - это привлечение помощи других стран. Как вы знаете, Украина помогала другим странам забирать граждан, так действуют все, не только мы. В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан. Их не так много осталось", - сказал Пристайко.

По словам министра, эвакуация может состояться в ближайшие дни.

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"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Ухани. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил он.

При этом Пристайко не исключил, что Украина может провести эвакуацию оставшихся граждан Украины сама.

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