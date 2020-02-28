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28.02.20 19:59

4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание

4 марта Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 4 марта 2020 года.

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Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы не указаны.

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