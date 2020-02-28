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28.02.20 20:40

Ряд законопроектов, "вопросы о Кабмине" и отчет правоохранителей, - на повестке дня внеочередного заседания Рады

Пресс-служба Зеленского обнародовала перечень вопросов, которые глава государства хочет вынести на внеочередное заседание парламента.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента", — сказано в сообщении.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинета Министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

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