Ряд законопроектов, "вопросы о Кабмине" и отчет правоохранителей, - на повестке дня внеочередного заседания Рады

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента", — сказано в сообщении.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинета Министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.