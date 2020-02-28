Граница нашего компромисса - привлечение не участвовавших в войне "представителей местных общин", - Пристайко про совместные патрули на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы обеспечить безопасную криминальную ситуацию и избежать политических преследований кто-то должен обеспечивать безопасность на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует... Граница нашего компромисса - мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшиться до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их "представители местных общин". Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова". И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое незамарано в убийствах, не замарано в войне с нами", - сказал Пристайко.

Глава МИД уточнил, что идея создания совместных патрулей с привлечением полиции не нова и упоминается в минских соглашениях об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

"И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии, мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы ним поделиться", - подчеркнул Пристайко.

Читайте также: В Кремле отреагировали на идею Зеленского: Совместное патрулирование границы нужно обсуждать с представителями "Л/ДНР"