Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

Письмо опубликовано в Telegram-канале "Черная лампа", информирует Цензор.НЕТ. На документе есть подпись Зеленского и исходящий номер.

В повестку дня внеочередного заседания Зеленский просит включить такие вопросы:

- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях;

- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск;

- о ратификации договора с Францией об усилении морской безопасности;

- об изменениях в закон о предотвращении коррупции;

- о Кабинете министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.