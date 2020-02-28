Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

Письмо опубликовано в Telegram-канале "Черная лампа", информирует Цензор.НЕТ. На документе есть подпись Зеленского и исходящий номер.
В повестку дня внеочередного заседания Зеленский просит включить такие вопросы:
- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях;
- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск;
- о ратификации договора с Францией об усилении морской безопасности;
- об изменениях в закон о предотвращении коррупции;
- о Кабинете министров Украины.
Также на Цензор.НЕТ: 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.