Предложил руководству ООН направить на Донбасс оценочную миссию для оценки масштаба и расходов, - Пристайко о миротворцах

Об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Пристайко на прошлой неделе в Нью-Йорке встречался с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и председателем 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммадом-Банде.

"Я встретился с руководством ООН, и на каждой встрече говорил, что я не хотел бы этого, но, наверное, подойдет вопрос к тому, когда упремся в невозможность выполнения Минских соглашений так, как они прописаны, и, наверное, нам придется к вам обращаться об учреждении миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета безопасности ООН, не предусматривает вето кого-либо, пришлите - пусть эти люди поедут и вам объяснят: возможно это или невозможно", - рассказал Пристайко.

Министр отметил, что в ООН должны понять, что линия разграничения на востоке Украины имеет длину около 400 км, а сама оккупированная территория Донбасса - это сотни километров вглубь региона.

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Также он сообщил, что на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе в год расходуется более 40% бюджета ОБСЕ. Министр подчеркнул, что нужно выяснить, готовы ли в ООН идти на большие расходы ради миротворцев.