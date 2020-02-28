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28.02.20 22:54

В прошлом году от призыва на срочную военную службу уклонилось 245 тыс. человек, - Генштаб ВСУ

В 2019 году от призыва на срочную военную службу в Украине уклонилось 245 тыс. человек.

В прошлом году от призыва на срочную военную службу уклонилось 245 тыс. человек, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил начальник управления призыва и комплектования - заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"В течение прошлого года в правоохранительные органы призывные комиссии направили материалы на 245 тыс. человек призывного возраста, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу", - отметил офицер.

Также он сообщил, что 700 призывников, прошедших все этапы призывной кампаний, не прибыли в воинские части без уважительных причин.

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По оперативной информации, поступившей в Главное управление персонала Генштаба ВСУ, к уголовной ответственности привлечено 423 человека призывного возраста, к административной - 17 220 человек.

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