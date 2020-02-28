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28.02.20 23:00

"Вакцина от коронавируса не появится раньше, чем через год-полтора", - Комаровский. ВИДЕО

Известный педиатр Евгений Комаровский заявил о том, что до появления первой вакцины против коронавируса пройдет еще как минимум полтора года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .

Комаровский заявил: "По-научному никаких шансов увидеть вакцину  раньше чем через год-полтора нет даже и в помине. Можете на это не рассчитывать. Клинические испытания, то есть на сегодня могут проводить огромное количество людей, которы сообщили, что у них готовые препараты с которыми они готовы идти к людям. Пока будет три фазы клинических испытаний, пока они дойдут до третьей фазы пройдет год, а третья фаза будет длиться минимум полгода. Поэтоvу вакцин много уже есть. Но вакцины, которые дойдут до людей, - это не скоро".

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