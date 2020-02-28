Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцирь" в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

Также смотрите: Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

Также на Цензор.НЕТ: Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии