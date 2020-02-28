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28.02.20 23:46

Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцирь" в Сирии

Турецкая армия в результате массированного удара по позициям сирийских военных в Идлибе уничтожила комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Турецкий беспилотник уничтожил новейший российский ЗРК "Панцирь" в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По его словам, удары были нанесены артиллерией и беспилотниками в ответ на атаку ВВС Сирии на позиции турецких военных в Идлибе 27 февраля, при которой погибли 33 солдата и еще 32 получили ранения. Акар отметил, что Россия, поддерживающая Дамаск, была проинформирована о дислокации сил Турции в Идлибе.

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Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

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