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29.02.20 00:05

"Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще", - Бойко в беседе с министром Миловановым анонсировал его скорую отставку

Глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о том, что в среду, 4 марта правительтво будет отправлено в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бойко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .

Задавая вопрос министру экономического развития и торговли Тимофею Милованову, Бойко заявил: "Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще. Что вы сделаете за эти три дня".

На уточняющий вопрос ведущего откуда у него такая информация, Бойко заявил: "У нас в среду будет внеочередное заседание. Я надеюсь, что их отправят в отставку. Во всяком случае мы за это проголосуем. С доброй душой". 

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