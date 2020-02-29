"Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще", - Бойко в беседе с министром Миловановым анонсировал его скорую отставку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бойко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .

Задавая вопрос министру экономического развития и торговли Тимофею Милованову, Бойко заявил: "Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще. Что вы сделаете за эти три дня".

На уточняющий вопрос ведущего откуда у него такая информация, Бойко заявил: "У нас в среду будет внеочередное заседание. Я надеюсь, что их отправят в отставку. Во всяком случае мы за это проголосуем. С доброй душой".

Смотрите на Цензор.НЕТ - Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ