Люстрированный прокурор Киева Юлдашев восстановлен в должности с выплатой компенсации

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что суд отменил приказ Генерального прокурора от 3 марта 2015 года об увольнении Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева. Решением суда Юлдашев восстановлен в должности.

Также Офис генерального прокурора должен выплатить Юлдашеву среднюю зарплату за время вынужденного прогула, начиная с 24 марта 2015 года и до момента фактического восстановления в должности.

Офис генпрокурора должен проинформировать Министерство юстиции об отзыве ведомостей о применении к Юлдашеву закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В 2015 Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца