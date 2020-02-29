Пентагон заключил контракт на изготовление Javelin для Украины и других стран

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Пентагона.

"Компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18 431 215 долларов в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059", — говорится в сообщении.

Помимо Украины, произведенные по этому контракту ПТРК получат Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литвы, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

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Противотанковые ракетные комплексы будут собирать в Тусоне (штат Аризона).

Ожидаемая дата завершения производства ПТРК - 25 июня.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.

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В 2019 году Минобороны Украины заключило контракт на поставку 10 ПТРК Javelin и ракет к ним.