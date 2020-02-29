Турция открыла беженцам границу с ЕС и не будет закрывать в ближайшие дни, - Эрдоган

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Около 4 миллионов человек движутся к границе Турции из-за кровавых атак сирийского режима, 1,5 миллиона - уже на границе, сказал Эрдоган. В Турции на данный момент 3,7 миллиона сирийцев, и она не сможет справиться с очередным наплывом беженцев, подчеркнул он.

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.