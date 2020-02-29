Пункты пропуска на Донбассе с завтрашнего дня переходят на весенний график

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В воскресенье, 1 марта, все контрольные пункты на линии разграничения переходят на весенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", — сказано в сообщении.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме по зимнему графику.

Смотрите также: Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж