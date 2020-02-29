Задержанные Россией в Азовском море рыбаки вернулись на родину, - Госпогранслужба

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Утром пограничники получили информацию, что российские корабли доставят лодку с задержанными украинскими рыбаками в район общей системы разделения движения в Азовском море. Вскоре плавсредство и сопровождавшие его российские корабли обнаружили в 10 милях от порта Бердянск.

"По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", — сообщили в пресс-службе.

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Катерная группа Морской охраны сопроводила плавсредство в порт Бердянск. Там сейчас устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечены к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", — добавили в Госпогранслужбе.

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Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

25 февраля украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили.

26 февраля депутат от "Слуги народа" Павел Мельник сообщил, что они не могут вернуться домой из-за шторма.