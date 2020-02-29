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29.02.20 13:10

Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей"

Государственная служба экспортного контроля отказала компании "Арей" в выдаче разрешения на ввоз бронестали из Финляндии для украинской техники.

Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании "Арей"

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности речь идет о том, что финская сторона за несколько месяцев согласовала предоставление компании "Арей" лицензии на покупку бронестали: "Но это была чужая мирная страна, которая на фоне запретов поставлять в Украину военные товары, все же протянула нам руку".

Однако у Госслужбы экспортного контроля возник ряд "компетентных" вопросов.

"На третьем месяце "рассмотрения", когда надо было выдавать нам удостоверения, вдруг возникла куча вопросов. Сначала Шайтан (директор Госслужбы экспортного контроля. - Ред.) поставил перед фактом, что "Арей" нельзя вносить в Реестр, потому что мы не имеем полномочий по Постановлению КМУ №1228. Ткнули: мы проходим по Постановлению КМУ №838. После того, как было отражено еще несколько тотально непрофессиональных утверждений, Шайтан подтягивает подмогу - Наталью Мацько", - сообщают авторы заявления, приводя в пример переписку (см. ниже) с Мацько, которая "свидетельствует об уровне ее "компетентности".

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В результате, "Арей" в пятницу получил отказ.

"Перевозчик готов грузиться. Стоит. Нам - штрафы.Финны в шоке - украинцы не дают разрешения на ввоз бронестали в воюющую Украину! И что делать с этими шайтанами?" - говорится в заявлении.

Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 01
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 02
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 03
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 04
Госслужба экспортного контроля не разрешила завезти броню для украинской боевой техники компании Арей 05

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