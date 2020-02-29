Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.02.20 13:56

Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе

Правоохранители из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали двух граждан вероятно причастных к вооруженным формированиям Российской Федерации.

Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе

Об этом говорится в сообщении штаба сил ООС, информирует Цензор.НЕТ.

На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане, которые по поисковой базе Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формирований Российской Федерации.

Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Читайте также: Нацгвардейцы со стрельбой задержали пьяного гражданина, пытавшегося прорваться через блокпост под Мариуполем

Два участника вооруженных формирований РФ задержаны на блокпосте в Мариуполе 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100