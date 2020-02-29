В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки. ДОКУМЕНТ

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Он прилетел рейсом в "Жуляны" из Минска. Могу отметить одно: решение о пропуске или не пропуске через государственную границу принимает исключительно инспектор пограничной службы, который руководствуется нормами законодательства о пересечении государственной границы, в том числе и гражданами иностранных государств. На момент пересечения государственной границы данное лицо не смогло доказать цель своего пребывания в Украине инспектору, и на основании этого ему было отказано во въезде в Украину", — сказал Демченко.

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Он подчеркнул, что это решение не означает запрета на въезд в Украину в дальнейшем.

"У меня нет информации, что относительно него действовал какой-то запрет или поручение правоохранительных органов. Ему отказали именно из-за неподтвержденной цели поездки. Отмечу, что это не запрет на въезд в Украину. Фактически, в случае попытки в следующий раз въехать в Украину, если он предоставит все необходимые подтверждающие документы: с какой целью и куда он именно едет, — и этого будет достаточно инспектору пограничной службы, может быть принято другое решение", — пояснил спикер.

Ранее Пивоваров написал в Фейсбуке, что его не пустили в Украину. По его словам, пограничники сообщили, что он "не смог подтвердить причину пребывания в Украине".

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Вещание телеканала RTVi запрещено в Украине. 6 марта 2019 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины рассмотрел результаты мониторингов иностранной программы RTVI (имеет юрисдикцию Великобритании) и продлил срок временного прекращения ее ретрансляции на территории Украины на один год - до 7 марта 2020 года. Национальный совет признал, что содержание "RTVI" не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.