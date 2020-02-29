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29.02.20 15:46

Высокая температура обнаружена у мужчины, приехавшего из Италии в Черновцы: его проверят на коронавирус

В больницу в Черновцах доставили мужчину с повышенной температурой, который недавно вернулся из Италии - его проверят на наличие китайского коронавируса.

вирус,коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали жителя Черновцов. Он с 21 февраля путешествовал по Италии", - говорится в сообщении.

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Как рассказал мужчина, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля он чувствовал себя хорошо. Однако 28 февраля начал жаловаться на повышенную температуру и першение в горле.

"Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - заявили в ОГА.

Ранее из "Борисполя" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку с повышенной температурой.

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