Кабмин смухлевал со статистикой, чтобы снизить показатели падения производства, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Манипуляции со статистикой обнаружил экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, вы не поверите, но благодаря невероятным усилиям правительства им за пару дней удалось отменить девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции, для этого надо было лишь изменить базовый год для расчета индекса", — написал он.

После изменения базового индекса изменился удельный вес его компонентов. Получилось, что промышленность падает не 9, а всего лишь 4 месяца подряд, обнаружил экономист.

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"Я сделал график, на котором видны ежемесячные данные по старой базе, по новой базе и на сколько процентных пунктов изменился индекс после изменения базы (зеленым цветом, если обновленный индекс вырос, красным цветом, если обновленный индекс снизился)", — написал Компаниец.

"По результатам 2019 промышленность уже упала не на 1,8%, а только на 0,5%", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец. ТАБЛИЦЫ



