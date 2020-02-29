"Искренняя благодарность за неоценимое сотрудничество", - президент Аргентины Фернандес поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Китая

Текстом письма располагает информагентство "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин президент, имею честь обратиться к Вам, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за неоценимое сотрудничество с вашей страной при эвакуации аргентинских граждан, находившихся в городе Ухань, Китай, во время эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом (COVID-19)", — сказано в тексте письма.

"Чрезвычайную помощь вашего правительства сложно недооценить, учитывая, что среди эвакуированных граждан находятся семьи с маленькими детьми", — добавил Фернандес.

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Президент Аргентины отметил, что прочные связи, объединяющие две страны, основываются на общих ценностях, исторических дипломатических связях и важном присутствии общины украинских мигрантов и их потомков, которые внесли значительный вклад в развитие Аргентины.

"Высокий гуманитарный жест, который служит поводом для написания этого письма, подтверждает дружбу наших народов и мотивирует открывать новые горизонты для сотрудничества между Аргентиной и Украиной. Пользуюсь случаем, чтобы вновь заверить Вас в высоком уважении", — подчеркнул Фернандес.

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