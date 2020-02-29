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29.02.20 17:16

США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане

Представители США и афганской группировки "Талибан" в присутствии наблюдателей подписали в Катаре историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта в Афганистане.

США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На церемонии подписания соглашения присутствовали представители порядка 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Документ предусматривает, что Соединенные Штаты и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев.

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В течение последней недели на территории Афганистана сохраняется режим "снижения насилия", который распространяется на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Согласно официальным данным, в период с 22 февраля, когда режим вступил в силу, значительно снизилось количество инцидентов в сфере безопасности.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

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В январе, однако, талибы заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требовали, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

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