США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На церемонии подписания соглашения присутствовали представители порядка 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Документ предусматривает, что Соединенные Штаты и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Талибан взял на себя ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет

В течение последней недели на территории Афганистана сохраняется режим "снижения насилия", который распространяется на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Согласно официальным данным, в период с 22 февраля, когда режим вступил в силу, значительно снизилось количество инцидентов в сфере безопасности.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

Также на Цензор.НЕТ: Украинка Андреечева получила "Оскар" за документальный фильм о жизни афганских женщин. ВИДЕО

В январе, однако, талибы заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требовали, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.