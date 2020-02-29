Доходы общего фонда госбюджета выполнены в феврале на 93,7%, - Маркарова

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке министр финансов Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнены на 93,7% от росписи; совокупные доходы (СФ+УФ) на 95,3% от росписи; новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, поступления составили 37,1 млрд грн, то есть, на 2,5 млрд грн больше росписи", — написала министр.

Маркарова отметила, что таможня выполнила план 78,3% и объяснила это крепкой гривней и сокращением объемов импорта.

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По ее словам, все значимые расходы проведены. А благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью на обслуживание и погашение долга удалось потратить меньше, чем было запланировано.

"И главное: на полной скорости движемся к внедрению среднесрочного бюджетирования и Бюджетной декларации на 2021-2023 годы. TeamMinfin — молодцы! Спасибо МФУ, ДПС, ГКСУ, ДМС и ДФС за хорошую работу, в чем числе в субботу 29.02)", — подчеркнула министр.

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