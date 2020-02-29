С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в РФ только по загранпаспортам, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Напоминаем, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

В госпогранслужбе сообщили, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

Также уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.

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