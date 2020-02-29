Вопрос о Кабмине, действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией: опубликована повестка дня внеочередного заседания Рады

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

"В субботу, 29 февраля, Президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с Распоряжением Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании Рады планируется рассмотрение вопроса о Кабинете министров, а также о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Также будет рассматриваться законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Рассматривать в Раде планируют и проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

А также проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020.

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