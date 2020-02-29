Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в интервью на телеканале "Украина 24".

Пристайко заметил, что Козак известен планом по Приднестровью, где было прекращено военное противостояние, но этот план никоим образом не способствовал реинтеграции Молдовы.

"Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака - это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас совершенно не устраивает", - подчеркнул Пристайко.

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"Если Российская Федерация, ища компромисс, предлагает план Козака - его оригинальная версия нас не устраивает", - добавил он.

При этом, украинский министр отметил, что пока рано говорить, повлияет ли замена Владислава Суркова Дмитрием Козаком как ответственным в России за украинское направление на прекращение войны и мирное урегулирование на Донбассе.

"Можно ожидать, что, действительно, в Российской Федерации тоже происходят изменения, и хотелось бы верить тем комментаторам, которые напоминают, что, возможно, "партия войны" уступила "партии мира", которую представляет вместо Владислава Суркова Дмитрий Козак. Как профессиональный дипломат я вообще не верю ничему, включая это, то есть, я не вижу достаточно оснований, чтобы сделать выводы о том, что к решению украинского вопроса подключилась партия мира. Когда мы это увидим, тогда мы сможем об этом говорить", - сказал Пристайко.

Также он добавил, что ранее Козак не был подключен к Минским переговорам.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.

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