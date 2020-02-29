За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с оккупированным Крымом продолжается проведение температурного скрининга.

Проверку проводят работники Государственной пограничной службы и медики.

За 3 суток температурный скрининг провели в более 160 тыс. Человек. В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования.

Отмечается, что медицинская система полностью готова к случаю фиксации коронавируса. В Украине около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

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