В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в городе Днепр около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 рождения", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу на ул. Космическую.

Предварительно известно, что пострадавший мальчик нашел предмет, похожий на трубку, в проходе между домом и начал ее разбирать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГСЧС показали многофункциональный вертолет-трансформер для транспортировки вероятных больных коронавирусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж