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29.02.20 23:58

В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС

Мальчик 2011 г.р. пострадал в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел в проулке в г. Днепр.

В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в городе Днепр около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 рождения", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу на ул. Космическую.

Предварительно известно, что пострадавший мальчик нашел предмет, похожий на трубку, в проходе между домом и начал ее разбирать.

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В результате взрыва неизвестного предмета ребенку оторвало руку в Днепре, - ГСЧС 01

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