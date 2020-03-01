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01.03.20 08:16

Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение

29 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, а с начала этих суток выпустили 2 мины из 82-мм миномета и вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески.

Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

Тринадцать обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза рядом с Невельским, дважды неподалеку от Красногоровки, два раза в районе населенного пункта Лебединское, вблизи Павлополя, трижды рядом с Марьинкой и два раза в районе населенного пункта Пески.

Также по нашим позициям велся снайперский огонь и стреляли неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов наших позиций вблизи Травневого, четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово и рядом с Крымским.

"Вчера противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска на этом КПВВ временно прекращено. Решением Командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", - добавили в штабе ООС.

В результате вражеских обстрелов 29 февраля два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое повреждение.

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С начала этих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.

Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение 01
Враг вчера 19 раз обстрелял позиции ОС: 2 бойца получили ранения, 1 - боевое повреждение 02

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