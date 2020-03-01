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01.03.20 08:46

Раде предлагают утвердить наказание за оскорбление военных ВСУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за публичное глумление над военнослужащими ВСУ, военной формой одежды или знаками различия военных.

Раде предлагают утвердить наказание за оскорбление военных ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Законопроект №3102 уже зарегистрирован на сайте парламента. Среди инициаторов законопроекта как депутаты "Слуги народа", так и нардепы от других фракций.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня часто звучат оскорбления в сторону военных ВСУ: это неприемлемо и возмутительно.

Публичное глумление над военными ВСУ и их формой предлагают наказывать штрафом в размере 850 гривен, или общественными работами сроком от 60 до 240 часов. Совершение глумления в дни чествования памяти героев украинско-российской войны, или других важных для украинского войска дат, может привести к аресту сроком до 6 месяцев, или лишению свободы сроком до 2 лет.

Законопроект, в случае его принятия, должен стать превентивной мерой для недопущения подобных действий.

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