Раде предлагают утвердить наказание за оскорбление военных ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Законопроект №3102 уже зарегистрирован на сайте парламента. Среди инициаторов законопроекта как депутаты "Слуги народа", так и нардепы от других фракций.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня часто звучат оскорбления в сторону военных ВСУ: это неприемлемо и возмутительно.

Публичное глумление над военными ВСУ и их формой предлагают наказывать штрафом в размере 850 гривен, или общественными работами сроком от 60 до 240 часов. Совершение глумления в дни чествования памяти героев украинско-российской войны, или других важных для украинского войска дат, может привести к аресту сроком до 6 месяцев, или лишению свободы сроком до 2 лет.

Законопроект, в случае его принятия, должен стать превентивной мерой для недопущения подобных действий.

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