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01.03.20 09:12

Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.

вирус,коронавирус

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию эпидемии, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Китае – 79 824. Крупные очаги заболевания образовались в Южной Корее (3526 человек), Италии (1128 человек) и Иране (593 человека). Всего вирус зафиксирован в 37 странах.

Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983 01

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

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