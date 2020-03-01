Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию эпидемии, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Китае – 79 824. Крупные очаги заболевания образовались в Южной Корее (3526 человек), Италии (1128 человек) и Иране (593 человека). Всего вирус зафиксирован в 37 странах.

Читайте также: В Италии зарегистрировали 1 049 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".